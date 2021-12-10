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    Главная / Торги / Поставка автозапчастей для спецтехники

    Поставка автозапчастей для спецтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252553Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252553

    Наименование закупки

    Поставка автозапчастей для спецтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 09:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Грозный
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный

    Юридический адрес

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Почтовый адрес

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Контактный телефон

    +7 963 599-66-77

    Факс

    +7 8712 29-50-41

    Адрес электронной почты

    apti_ibriev@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибриев Апти Моххамед-Эминович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Чеченская Республика*

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автозапчастей для спецтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 08:00 GMT +310.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252553Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автозапчастей для спецтехники

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Чеченская Республика*, г. Грозный, ул. Восточная Объездная,д.13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами акта сдачи-приемки (товарной накладной) товара при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и иных документов, указанных в п. 4.1.1. настоящего Договора. Расходы по транспортировке (доставке) Товара до пункта назначения (за исключением случаев самовывоза Товара Покупателем) несет Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Грозный
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный

    Адрес местонахождения

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Звезда для экскаватора Hyundai R220LC-9S 81EM-10013GG"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Цепь гусеничная для экскаватора Hyundai R220LC-9S 81N6-26600"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Болт башмака для экскаватора Hyundai R220LC-9S 4659287GX"

    Кол-во: 392.000

    "Позиция 4"

    "Гайка башмака для экскаватора Hyundai R220LC-9S 4255638GX"

    Кол-во: 392.000

    "Позиция 5"

    "Втулка рукояти для экскаватора Hyundai R210LC 61KH-89130"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Пыльник ковша для экскаватора Hyundai R210LC Y020-080011GX"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Кольцо ковша уплотнительное для экскаватора Hyundai R210LC 61Q6-06500GX"

    Кол-во: 2.000

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