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    Главная / Торги / Поставка хозтоваров

    Поставка хозтоваров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252550Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252550

    Наименование закупки

    Поставка хозтоваров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 14:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Медицинское частное учреждение Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Контактный телефон

    +7 495 631-54-32

    Факс

    +7 495 719-52-22

    Адрес электронной почты

    KORYSVEM@medgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корышева Светлана Митрофановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозтоваров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 07:00 GMT +310.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252550Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозтоваров

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Наметкина 16, к.4, г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    согласно условиям договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клеенка подкладная многоразовая ВиталФарм с ПВХ покрытием рулон 25М 1 Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Зеркало KD 300x700ММ для шкафов и гардеробов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Маркер пеинт лаковый Edding E-404/1 1-2ММ черный 48284"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 4"

    "Термопринтер этикеток DYMO LM210D 12ММ 180dpi 200х150х60ММ Китай S0815220"

    Кол-во: 1.000

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