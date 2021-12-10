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    Главная / Торги / Поставка мясной гастрономии для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»

    Поставка мясной гастрономии для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252540Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252540

    Наименование закупки

    Поставка мясной гастрономии для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 10:01

    Документация процедуры

    Астраханское_УООП_Договор_ЕП_КИМ.doc

    Астраханское_УООП_Задание_заказчика.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 85146 7-00-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    gkz@uggaztorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зель Ольга Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мясной гастрономии для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 08:00 GMT +310.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252540Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мясной гастрономии для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    179 322,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Астраханская область, Красноярский район, ул. Планировочный район монтажников, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата согласно договора. Доставка транспортом Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колбаса сырокопченая Праздничная АО "Омпк""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Колбаса сырокопченая Зернистая АО "Омпк""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Говядина сыровяленая Бастурма АО "Омпк""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Говядина варено-копченая Европейская АО "Омпк""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Свинина копчено-вареная Шейка Столичная АО "Омпк" Россия"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 6"

    "Грудинка Особая варено-копченая АО "Омпк""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Бекон сырокопченый нарезка 180Г АО "Омпк" Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 8"

    "Свинина копчено-вареная Карбонад Юбилейный АО "Омпк" Россия"

    Кол-во: 120.000

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