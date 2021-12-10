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Наименование закупки
Поставка мясной гастрономии для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 10:01
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 85146 7-00-92
Факс
Адрес электронной почты
gkz@uggaztorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зель Ольга Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мясной гастрономии для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 08:00 GMT +310.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252540Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мясной гастрономии для нужд филиала Астраханское УООП ООО «Газпром питание»
Начальная цена
179 322,40
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, Астраханская область, Красноярский район, ул. Планировочный район монтажников, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата согласно договора. Доставка транспортом Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 100.000
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