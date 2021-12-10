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    Главная / Торги / Поставка электронных компонентов

    Поставка электронных компонентов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252539Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    252539

    Наименование закупки

    Поставка электронных компонентов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 07:35

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-18

    Адрес электронной почты

    Lapteychuk.YuS@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лаптейчук Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электронных компонентов

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 07:00 GMT +310.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252539Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 07:00 GMT +310.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252539Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка электронных компонентов

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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