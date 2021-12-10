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    Главная / Торги / Поставка металлопроката (УСЛ 364)

    Поставка металлопроката (УСЛ 364)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252534Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252534

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката (УСЛ 364)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 11:57

    Документация процедуры

    Задание_на_поставку_КИМ_Улукулево__доставка_поставщиком_.xlsx

    Поставка_Покупатель_ГТУ__Спецификация_металл.xls

    Приложение__2_ТОРГ_12.xlsx

    Проект_договора.docx

    УПД_2_.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-56-80 доб. 62627

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    AKhairullin@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хайруллин Артур Зинфирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлопроката (УСЛ 364)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252534Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката (УСЛ 364)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 453010, Республика Башкортостан, Кармаскалинский р-н, с. Улукулево, ул. Крупской, д. 2/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ДЛЯ НЕ СМСП: Расчеты за товар осуществляются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). ДЛЯ СМСП Расчеты за товар осуществляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). Доставка осуществляется транспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Квадрат стальной горячекатанный 85х85ММ Р6М5"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Проволока сварочная Св-06Х19Н9Т 2ММ ГОСТ 2246-70"

    Кол-во: 33.000

    "Позиция 3"

    "Профнастил С10 0.55ММ 1М 6М белый"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 4"

    "Профнастил С10 0.5ММ 1.18М сталь оцинкованная окрашенный RAL 9016"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 5"

    "Профнастил С10 0.5ММ 1.18М 6.5М ПЭ красное вино"

    Кол-во: 0.180

    "Позиция 6"

    "Профнастил окрашенный оцинкованный С10 0.5ММ 1.18М 6М RAL 5005 синий"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 7"

    "Профнастил С18 0.7ММ 1М 6М ПЭ RAL 5005 синий"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 8"

    "Профнастил С10 0.55ММ 1М 6М RAL 5015"

    Кол-во: 0.900

    "Позиция 9"

    "Лист гладкий 0.55ММ 1250х2500ММ сталь ПЭ RAL 5005 синий"

    Кол-во: 0.120

    "Позиция 10"

    "Электрод сварочный наплавочный Булат-1 4ММ 450ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Электрод сварочный вольфрамовый WL-20 2ММ 175ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Электрод сварочный металлический ВЛ-1 2ММ для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с основным покрытием ГОСТ 23949"

    Кол-во: 5.500

    "Позиция 13"

    "Электрод сварочный ОЗЛ-8 2.5ММ ГОСТ 9466"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 14"

    "Электрод сварочный Т-590 4ММ"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 15"

    "Электрод сварочный ЦЧ-4 3ММ ГОСТ 9466-75 ТУ 1272-006-11040008-16"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Электрод сварочный Esab ОК 48.04 4ММ 450ММ ГОСТ 9467 ТУ 1272-006-55224353-2005"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 17"

    "Лист 10х1500х6000 ГОСТ 19903 09Г2С"

    Кол-во: 2.855

    "Позиция 18"

    "Труба медная 5/8" 15.9ММ 0.89ММ для кондиционера"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 19"

    "Электрод сварочный ОЗЛ-8 4ММ 5КГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 20"

    "Электрод сварочный ОЗЧ-4 3ММ для сварки чугуна"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Профнастил С10 0.5ММ 1.18М 6М RAL 3020"

    Кол-во: 0.060

    "Позиция 22"

    "Профнастил С10 0.6ММ 1.18М 6М RAL 9003 белый"

    Кол-во: 1.100

    "Позиция 23"

    "Профнастил С21 0.7ММ 1М 6М сталь RAL 5015"

    Кол-во: 0.330

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