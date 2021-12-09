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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Закупка индикатора-течеискателя горючих газов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.12.2021 22:29
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Контактный телефон
(495) 355-95-94
Факс
Адрес электронной почты
potapov@gaznadzor.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Потапов Илья Михайлович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка индикатора-течеискателя горючих газов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252529Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка индикатора-течеискателя горючих газов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, 117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 15 рабочих дней с момента подписания УПД / ТОРГ-12
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Кол-во: 1.000
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