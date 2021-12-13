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    Главная / Торги / Заключение рамочного договора на 2022 год на поставку стирального порошка в Ижевск

    Заключение рамочного договора на 2022 год на поставку стирального порошка в Ижевск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252528Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252528

    Наименование закупки

    Заключение рамочного договора на 2022 год на поставку стирального порошка в Ижевск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.12.2021 22:17

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    Приложение___38_Поставка_товара__рамка_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 8512 49-62-87

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Терганова Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Заключение рамочного договора на 2022 год на поставку стирального порошка в Ижевск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 12:00 GMT +313.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252528Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение рамочного договора на 2022 год на поставку стирального порошка в Ижевск

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Голублева, д. 97Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заключение рамочного договора, будут подписываться заказы в течение года по потребностям. Прошу в цену включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора – оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.) с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). Прошу вкладывать КП, а также дублировать на почту Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU, тел. 8-927-583-99-10.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Порошок стиральный автомат Лотос PRO 6000г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Порошок стиральный автомат Лотос 3кг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Порошок стиральный автомат Лотос PRO 450г"

    Кол-во: 1.000

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