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Наименование закупки
Поставка одноразовых масок в Петропавловск-Камчатский
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.12.2021 21:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,
Почтовый адрес
115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30
Контактный телефон
+7 8512 49-62-87
Факс
+49 99998 283 6 доб. 188
Адрес электронной почты
Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU
Ф.И.О. контактного лица
Терганова Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка одноразовых масок в Петропавловск-Камчатский
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2021 14:00 GMT +307.12.2021 14:0007.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252527Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка одноразовых масок в Петропавловск-Камчатский
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Владивостокская, д.5 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Прошу в цену включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора – оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования (договор/счет поставщика). Прошу вкладывать КП, а также дублировать на почту Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU, тел. 8-927-583-99-10.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,
115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30
Кол-во: 5000.000
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