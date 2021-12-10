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    Главная / Торги / Поставка заправочных шлангов и материалов РТИ для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Поставка заправочных шлангов и материалов РТИ для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252522Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252522

    Наименование закупки

    Поставка заправочных шлангов и материалов РТИ для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 13:23

    Документация процедуры

    Договор_ОБРАЗЕЦ__002_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-07-40

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    bukuch.ab@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Букуч Анастасия Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка заправочных шлангов и материалов РТИ для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 12:00 GMT +310.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252522Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка заправочных шлангов и материалов РТИ для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Обязательное условие: в ответ на данный ценовой запрос приложить коммерческое предложение с полным наименованием и ценой предлагаемой к поставке продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента изоляционная Avalon ПВХ 20ММ 20М синяя ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 2"

    "Материал рулонный термостойкий армированный мастичный ДЕКОМ-РАМ ТУ 5774-015-32989231-2013 АО "Делан""

    Кол-во: 0.110

    "Позиция 3"

    "Лента изоляционная 0.35ММ 20ММ ГОСТ 2162-97"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Праймер битумный Технониколь №01 20Л 16КГ"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 5"

    "Комплект шлангов заправочных Value R-22 150СМ комплект 3ШТ VRP-U-RYB R22"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Комплект шлангов заправочных CPS R-22 235СМ комплект 3ШТ 00352"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Комплект шлангов заправочных Value R-410A 150СМ комплект 3ШТ VRP-C-RYB R410"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Комплект шлангов заправочных CPS R-410A 235СМ комплект 3ШТ 00352"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Лента изоляционная Avalon ПВХ 19ММ 20М синяя"

    Кол-во: 183.000

    "Позиция 10"

    "Нить-герметик Tangit UNI-LOCK 160М"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Термопара ТС1763 ХК-32-1200 для посудомоечной машины МПК-1100К"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Термопара ТС1763 ХК-60-1500 для посудомоечной машины МПК-1100К"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Герметик-прокладка марки А автогерметик 200Г ТУ 2384-031-05666764-96"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 14"

    "Фторопласт Ф-4 пластина 500х500х2ММ ТУ 6-05-810-88"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Резина шприцованная Резина сырая В-14 8ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Шнур асбестовый ШАОН-1 8ММ ГОСТ 1779-93"

    Кол-во: 0.050

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