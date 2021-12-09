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    Главная / Торги / Поставка РТИ и фторопластов для КГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Поставка РТИ и фторопластов для КГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252519Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252519

    Наименование закупки

    Поставка РТИ и фторопластов для КГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.12.2021 15:42

    Документация процедуры

    Договор_ОБРАЗЕЦ__002_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-07-40

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    bukuch.ab@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Букуч Анастасия Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Камчатский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка РТИ и фторопластов для КГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 09:00 GMT +309.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252519Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка РТИ и фторопластов для КГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Камчатский край, 683031, РФ, г. Петропавловск -Камчатский, ул. Топоркова 8/5, Филиал ООО "Газпром добыча Ноябрьск" - Камчатское газопромысловое управлениеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Срок годности должен быть не менее 80% от установленного производителем. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пластина маслобензостойкая 2Н-I-МБС-С-3 3ММ ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Фторопласт Ф-4 пластина 500х500х2ММ ТУ 6-05-810-88"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Лента изоляционная 3M Temflex 1300 ПВХ 15ММ 0.13ММ 10М синяя"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Лента изоляционная EKF ПВХ 15ММ 20М красная"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 5"

    "Лента изоляционная FIT Rollix ПВХ 19ММ 0.15ММ 65ММ 20М желтая 11033"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Лента изоляционная EKF ПВХ 19ММ 0.15ММ 20М желто-зеленая"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 7"

    "Лента изоляционная Fortisflex ПВХ 19ММ 0.15ММ 20М зеленая"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Лента изоляционная Avalon ПВХ 20ММ 20М синяя ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Лента изоляционная 19ММ черная"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 10"

    "Металлорукав РМ055 20-16-0.249 20ММ PN16 0.249М нержавеющая сталь под приварку"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Металлорукав РМ055 32-16-0.259 32ММ PN16 0.259М нержавеющая сталь под приварку"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Металлорукав РМ055 32-40-0.259 32ММ PN40 0.259М нержавеющая сталь под приварку"

    Кол-во: 1.000

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