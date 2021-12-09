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    Главная / Торги / Поставка металлорукавов для КГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Поставка металлорукавов для КГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 13:0009.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252518Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252518

    Наименование закупки

    Поставка металлорукавов для КГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.12.2021 15:35

    Документация процедуры

    Договор_ОБРАЗЕЦ__002_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-07-40

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    bukuch.ab@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Букуч Анастасия Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Камчатский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлорукавов для КГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 13:00 GMT +309.12.2021 13:0009.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252518Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлорукавов для КГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Камчатский край, 683031, РФ, г. Петропавловск -Камчатский, ул. Топоркова 8/5, Филиал ООО "Газпром добыча Ноябрьск" - Камчатское газопромысловое управлениеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Срок годности должен быть не менее 80% от установленного производителем. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента ФУМ 0.1х20ММ 10М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Металлорукав РЗ-ЦП-НГ-20 20ММ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Металлорукав РЗ-ЦП-НГ в ПВХ изоляции 20ММ ТУ 4833-004-97341529-2012"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Металлорукав РЗ-ЦП-НГ 25ММ ТУ 4833-010-57453845-2009"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 5"

    "Паронит маслобензостойкий листовой ПМБ 1ММ 1500х1000ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 6"

    "Паронит маслобензостойкий ПМБ-1 2.0ММ 1500х1500ММ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 7"

    "Паронит маслобензостойкий ПМБ-1 3.0ММ 1500х1500ММ"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 8"

    "Труба гофрированная 16мм ПВХ, с протяжкой серая ТУ 2248-002-18461115-2010"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 9"

    "Труба гибкая гофрированная, гибкая, легкая ПВХ со стальной протяжкой Dн=20 мм, Dвнутр.=14,9мм серая (RAL 7035)"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 10"

    "Труба гофрированная 25мм ПВХ, с протяжкой ТУ 2248-002-18461115-2010"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 11"

    "Трубка термостойкая силиконовая 6х2ММ прозрачная для пищевой промышленности"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Трубка медицинская 8х2ММ силикон"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 13"

    "Трубка термоусадочная изоляционная ТУТ 8/4 белая 100М"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 14"

    "Трубка термоусадочная ИЭК ТУТнг 10/5 черный 100М"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Трубка термоусадочная ТУТ 20/10 прозрачный"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 16"

    "Трубка изоляционная термоусаживаемая ТУТ 24/10ММ ТУ 2247-002-75457705-2006"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Трубка термоусаживаемая ТУТ 70/26ММ полиэтилен для электроизоляции и защиты проводов и контактов АО Кварт Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Трубка термоусадочная КВТ ТНТнг 10/5 цветная ТУ 2247-011-79523310-2006"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Трубка термоусадочная ТУТ 24/12 прозрачный"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 20"

    "Лента герметизирующая Герморум МЕ-132 12.7х3.2ММ 2.5КГ катушка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 21"

    "Лента герметизирующая Герморум МЕ-132 25.4х6.4ММ 2.5КГ катушка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Металлорукав Промрукав РЗ-ЦПнг-15 сталь ПВХ 15ММ -40…+60ГРАД ЦЕЛЬС 100М"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 23"

    "Шланг резиновый армированный маслобензостойкий 25х35ММ 16БАР 30М ГОСТ 10362-2017 АО "КВАРТ""

    Кол-во: 60.000

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