Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка строительных материалов для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика"

    Поставка строительных материалов для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 08:0009.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252511Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252511

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.12.2021 12:40

    Документация процедуры

    Задание_на_поставку_товара.xlsx

    04_для_прямых_сделок_по_заявкам.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    (3452)540976

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    v.pyshkin@nedra.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пышкин Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 08:00 GMT +309.12.2021 08:0009.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252511Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика"

    Начальная цена

    33 355 651,39

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Астраханская область, Красноярский муниципальный район, Монтажников промышленный район, до № 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Сроки поставки 35 календарных дней с момента подписания договора. Поставка собственным или арендованным транспортом Участника до склада Заказчика. Транспортные расходы включены в стоимость поставляемого товара. Оплата согласно договору.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Швеллер стальной горячекатаный 12П ст3пс/сп ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 2"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 63х63х5ММ Ст3пс ГОСТ 2590-2006 ООО "УК Мечел-Сталь""

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5ММ ГОСТ 8509"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 4"

    "Лист стальной холоднокатаный 1ММ 1250ММ 2500ММ 08пс"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Герметик битумный для металлической кровли TYTAN 310МЛ серебряный"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 6"

    "Грунт-эмаль по ржавчине ПФ-100 синяя ГОСТ Р 51691-2000"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Грунт-эмаль по ржавчине ПФ-100 белая ГОСТ Р 51691-2000"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Петля дверная универсальная Аллюр 2043 2BB-FHP CP 2 (50,10) 101х76х2ММ сталь хром для установки на левые и правые двери с подшипниками 2ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Замок врезной 3-х ригельный ПроСам ЗВ1-2/11 сувальдный сталь 89400"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Пенопласт ПСБ-С-35 для утепления фасадов зданий, межстенное утепление, для утепления полов"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 11"

    "Пена монтажная Krass Home Edition всесезонная готовый к использованию баллон 750МЛ -10...+30ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Панель МДФ 2600х250х7ММ вишня"

    Кол-во: 170.000

    "Позиция 13"

    "Линолеум коммерческий Концепт 3000ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 14"

    "Блок оконный ОА СПО 800х1070 (4М1-16-4М) алюминий серый 800х1070ММ раздвижная система открывания ООО Пк "Радекс" ГОСТ 21519-2003"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Водонагреватель наливной умывальник настенный Элвин ЭВБО -20/1.25-1 20Л 1.25КВТ 220В 60ГРАД ЦЕЛЬС белый нержавеющая сталь 425х360х325ММ Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Столешница Слотекс 820x2440x26ММ МДФ/пластик"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Составная часть Панель варочная электрическая Maunfeld EEHE.32.4W 3КВТ сталь эмалированная белый 515х290х51ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Мойка врезная Matteo нержавеющая сталь 770x500х0.8ММ 190ММ 3.5" овальная поверхность лен 640000225"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Сифон для умывальников Орио А40029 1 1/2"х40/50ММ с гофрой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Сплит-система настенная Ferrum FIS12F1/FOS12F1 охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция 3.52КВТ 3.81КВТ 35М2 1096ВТ 1055ВТ 802х297х189ММ 770х555х300ММ белая 38/27ДБ R410А 8.8+31.2КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Обогреватель масляный Ресанта ОМ-9Н напольный 2400ВТ 220-240В 9 секций 24М2"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Провод силовой ПуГНП 3х2.5 3 2.5ММ2"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 23"

    "Розетка открытой проводки 16А 250В IP44 с заземлением"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 24"

    "Светильник встраиваемый накладной офисный светодиодный Эра SPO-6-36-6K-P Б0037242 36ВТ 6500К 3000ЛМ 595х595х19ММ IP20 призма"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 25"

    "Выключатель для открытой установки одноклавишный с подсветкой "Олимп" FIT Китай 84101"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 26"

    "Вентилятор осевой вытяжной ERA 4С-02 97М3/Ч 14ВТ IP24 с обратным клапаном 220В 100ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 27"

    "Щит распределительный навесной ЩРВ МН298400 ООО «Минимакс» ТУ 3433-004-54349992-2013"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ 32 С25"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Цепь круглозвенная 5х21 общего назначения диаметр прутка 5мм, шаг цепи 21мм, вес 1м 0,52кг, разрывная нагрузка 900кГс."

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 30"

    "Поролон SТ 2236 1000х2000ММ 50ММ 22/36КГ/М3"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 31"

    "Дрель ударная Bosch GSB 1600 RE 700ВТ 1 0-3000ОБ/МИН быстрозажимной патрон 1.5-13ММ 0-25000УД/МИН коробка 1.9КГ 0.601.218.121"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Пила цепная бензиновая ЗУБР ПБЦ -560 45дп длина шины 500ММ, ЗУБР 70302-40м"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Горелка газовая BC-HF1 пропан, бутан, МАРР-газ 20ММ со шлангом, пьезоподжигом, экраном Becool"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Редуктор баллонный кислородный БКО-50-4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Ключ газовый трубный цельноштампованный №1"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Ключ газовый Дело Техники №2 сталь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Ключ газовый трубный №3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Электрод сварочный ОК 46.00 2ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 39"

    "Электрод сварочный ОК 46.00 3ММ ГОСТ 9466"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 40"

    "Электрододержатель сварочный ЭД-50 500А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Масло минеральное всесезонное для 2-х тактных двигателей Husqvarna HP канистра 1Л 58780085-12"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 42"

    "Микросхема ATXMEGA32A4-MH QFN-44 -40...+85ГРАД ЦЕЛЬС 32МГЦ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 43"

    "Микросхема MAX860ESA"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 44"

    "Микросхема ATMEGA16L-8AI TQFP-44 -40...+85ГРАД ЦЕЛЬС 8МГЦ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 45"

    "Микросхема AT45DB641E-SHN SOIC-8 -40...+85ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 46"

    "Микросхема AD7794BRU-IC ADC 24BIT 6CH LP 24-TSSOP"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 47"

    "Резистор SMD0805-53K smd 0805 1ПРОЦ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 48"

    "Резистор SMD0805-56K smd 0805 56кОм 1ПРОЦ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 49"

    "Резистор SMD0805-51K smd 0805 51кОм 1ПРОЦ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 50"

    "Резистор SMD0805-430Е smd 0805 430Ом 1ПРОЦ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 51"

    "Резистор SMD0805-5K1 smd 0805 5.1кОм 1ПРОЦ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 52"

    "Резистор SMD0805-10M smd 0805 10Мом 1ПРОЦ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 53"

    "Резистор SMD0805-100K smd 0805 100кОм 1ПРОЦ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 54"

    "Резистор SMD0805-11K smd 0805 11кОм 1ПРОЦ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 55"

    "Резистор SMD0805-22K smd 0805 22кОм 1ПРОЦ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 56"

    "Резистор SMD0805-12K smd 0805 12кОм 1ПРОЦ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 57"

    "Резистор SMD0805-12K smd 0805 12кОм 1ПРОЦ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 58"

    "Резистор SMD0805-200E smd 0805 200Ом 1ПРОЦ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 59"

    "Резистор SMD0805-100E smd 0805 1ПРОЦ"

    Кол-во: 100.000

    Позвонить