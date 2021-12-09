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Наименование закупки
Поставка строительных материалов для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.12.2021 12:40
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
(3452)540976
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
v.pyshkin@nedra.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пышкин Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строительных материалов для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 08:00 GMT +309.12.2021 08:0009.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252511Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных материалов для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика"
Начальная цена
33 355 651,39
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, Астраханская область, Красноярский муниципальный район, Монтажников промышленный район, до № 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Сроки поставки 35 календарных дней с момента подписания договора. Поставка собственным или арендованным транспортом Участника до склада Заказчика. Транспортные расходы включены в стоимость поставляемого товара. Оплата согласно договору.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 80.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 110.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 110.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 170.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
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