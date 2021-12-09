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    Главная / Торги / Поставка калиток МАХАОН-С 150 ДАБР.425711.047-13 для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Поставка калиток МАХАОН-С 150 ДАБР.425711.047-13 для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 00:0009.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252504Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252504

    Наименование закупки

    Поставка калиток МАХАОН-С 150 ДАБР.425711.047-13 для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.12.2021 15:51

    Документация процедуры

    МИ__факт__ТЗР_в_цене__без_реестра__не_ЯЦГД__без_БС__со_страхованием__15239909_v1_.doc

    Перечень_необходимых_документов_для_оформления_договоров__14902092_v1___2___1__.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    +7 495 631-56-67

    Факс

    Адрес электронной почты

    LKuzub@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузуб Леся Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка калиток МАХАОН-С 150 ДАБР.425711.047-13 для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 00:00 GMT +309.12.2021 00:0009.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252504Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка калиток МАХАОН-С 150 ДАБР.425711.047-13 для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 70 (15 рабочих дней для СМСП) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы. Транспортные расходы включены в стоимость продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Калитка правого открывания Махаон-С150 ДАБР.425711.047-13 2.15х1.01х1.92М RAL 5015 Стойка калитки 2ШТ, створка калитки 1ШТ, элементы крепления 1КОМПЛ, панель сварная "МАХАОН-С150" 1КОМПЛ, скобы 1КОМПЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Калитка правого открывания Махаон-С150 ДАБР.425711.047-13 2.15х1.01х1.92М RAL 5015 Стойка калитки 2ШТ, створка калитки 1ШТ, элементы крепления 1КОМПЛ, панель сварная "МАХАОН-С150" 1КОМПЛ, скобы 1КОМПЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Калитка правого открывания Махаон-С150 ДАБР.425711.047-13 2.15х1.01х1.92М RAL 5015 Стойка калитки 2ШТ, створка калитки 1ШТ, элементы крепления 1КОМПЛ, панель сварная "МАХАОН-С150" 1КОМПЛ, скобы 1КОМПЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Калитка правого открывания Махаон-С150 ДАБР.425711.047-13 2.15х1.01х1.92М RAL 5015 Стойка калитки 2ШТ, створка калитки 1ШТ, элементы крепления 1КОМПЛ, панель сварная "МАХАОН-С150" 1КОМПЛ, скобы 1КОМПЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Калитка правого открывания Махаон-С150 ДАБР.425711.047-13 2.15х1.01х1.92М RAL 5015 Стойка калитки 2ШТ, створка калитки 1ШТ, элементы крепления 1КОМПЛ, панель сварная "МАХАОН-С150" 1КОМПЛ, скобы 1КОМПЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Калитка правого открывания Махаон-С150 ДАБР.425711.047-13 2.15х1.01х1.92М RAL 5015 Стойка калитки 2ШТ, створка калитки 1ШТ, элементы крепления 1КОМПЛ, панель сварная "МАХАОН-С150" 1КОМПЛ, скобы 1КОМПЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Калитка правого открывания Махаон-С150 ДАБР.425711.047-13 2.15х1.01х1.92М RAL 5015 Стойка калитки 2ШТ, створка калитки 1ШТ, элементы крепления 1КОМПЛ, панель сварная "МАХАОН-С150" 1КОМПЛ, скобы 1КОМПЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Калитка правого открывания Махаон-С150 ДАБР.425711.047-13 2.15х1.01х1.92М RAL 5015 Стойка калитки 2ШТ, створка калитки 1ШТ, элементы крепления 1КОМПЛ, панель сварная "МАХАОН-С150" 1КОМПЛ, скобы 1КОМПЛ"

    Кол-во: 2.000

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