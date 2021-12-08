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Наименование закупки
Поставка мебели для оружейных комнат для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.12.2021 07:45
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 913 104-97-50
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
N.Makienko@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макиенко Наталия Григорьевна
Место рассмотрения предложений
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Поставка мебели для оружейных комнат для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.12.2021 20:00 GMT +308.12.2021 20:0008.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252494Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели для оружейных комнат для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саха /Якутия/ Республика, Ленское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", 678144, Республика Саха (Якутия), Олекминская промплощадка; Нерюнгринское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Лужников, 4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В тчение 15 дней с момента получения на склад Грузополучателя и подписания товаарных накладных
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
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