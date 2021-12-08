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    Главная / Торги / Поставка мебели для оружейных комнат для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Поставка мебели для оружейных комнат для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 20:0008.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252494Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252494

    Наименование закупки

    Поставка мебели для оружейных комнат для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.12.2021 07:45

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 913 104-97-50

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    N.Makienko@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макиенко Наталия Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели для оружейных комнат для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 20:00 GMT +308.12.2021 20:0008.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252494Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели для оружейных комнат для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, Ленское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", 678144, Республика Саха (Якутия), Олекминская промплощадка; Нерюнгринское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Лужников, 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В тчение 15 дней с момента получения на склад Грузополучателя и подписания товаарных накладных

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пулеулавливатель Дельта 1010х160х510ММ для защиты человека и помещения при испытаниях огнестрельного и травматического оружия ТУ 25.11.23-001-0187178666-2018"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Сейф оружейный Меткон ОШ-10ПУ сталь 3ММ 400х360х650ММ с подставками, 1 дверь, 1 съемная полка, 2 замка 42КГ 0.09Л ключевой S1 серый"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Сейф оружейный Контур ОШ-5ПА сталь 3ММ 680х320х400ММ 1 полка, 2 двери 30КГ ключевой серый Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Шкаф металлический для 6 стволов оружейный Меткон ОШ-6 1400х450х400ММ коричневый металл 60КГ 1-дверный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Стол для чистки оружия Меткон CT-1200P ДСП/металл орех/черный 1200х800х800ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Шкаф металлический для 18 пистолетов оружейный Меткон ОШ-18 Кедр 1400х670х350ММ серый металл 117КГ 1-дверный распашной"

    Кол-во: 2.000

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