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    Главная / Торги / Поставка станка ОКС-8953 не требующего монтажа для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Поставка станка ОКС-8953 не требующего монтажа для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252492Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252492

    Наименование закупки

    Поставка станка ОКС-8953 не требующего монтажа для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 19:27

    Документация процедуры

    Техническое_задание_ЭТП.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-27-69

    Факс

    +7 8216 77-22-54

    Адрес электронной почты

    oalimpieva@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алимпиева Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка станка ОКС-8953 не требующего монтажа для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 09:00 GMT +309.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252492Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка станка ОКС-8953 не требующего монтажа для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Начальная цена

    345 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, 160028, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Копрецовская, д. 38 База по хранению и реализации МТР г. Вологда УМТСиК филиала ООО "Газпром трансгаз Ухта"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором, заключенным путем подписания единого документа. Поставка осуществляется Поставщиком и за счет Поставщика. Индивидуальные условия поставки представлены в Техническом задании. Поставщик при подтверждении прямого заказа должен приложить подписанное Техническое задание.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Машина трубогибочная Универсальный автономный построечный механизм (трубогиб) ОКС-8953ПС 380В 1.5КВТ в комплект поставки входят шаблоны для гибки труб, кольца для лерок и нож для отрезки труб 13-18ШТ/ЧАС, 25-40ШТ/ЧАС, производительность при отрезке труб 27-32ШТ/ЧАС, 0.41ОБ/СЕК длина нарезаемой резьбы не более 100ММ, скорость гибки труб 0.006М/СЕК, диаметр ножа не более 220ММ, передаточное число редуктора 31.5 1280х730х920ММ 400КГ"

    Кол-во: 1.000

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