Поставка станка ОКС-8953 не требующего монтажа для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"

"Позиция 1" "Машина трубогибочная Универсальный автономный построечный механизм (трубогиб) ОКС-8953ПС 380В 1.5КВТ в комплект поставки входят шаблоны для гибки труб, кольца для лерок и нож для отрезки труб 13-18ШТ/ЧАС, 25-40ШТ/ЧАС, производительность при отрезке труб 27-32ШТ/ЧАС, 0.41ОБ/СЕК длина нарезаемой резьбы не более 100ММ, скорость гибки труб 0.006М/СЕК, диаметр ножа не более 220ММ, передаточное число редуктора 31.5 1280х730х920ММ 400КГ"

Кол-во: 1.000