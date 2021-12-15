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    Главная / Торги / Поставка инструмента для технического обслуживания для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Поставка инструмента для технического обслуживания для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252483Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252483

    Наименование закупки

    Поставка инструмента для технического обслуживания для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 18:36

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-27-69

    Факс

    +7 8216 77-22-54

    Адрес электронной почты

    oalimpieva@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алимпиева Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инструмента для технического обслуживания для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.12.2021 09:00 GMT +315.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252483Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента для технического обслуживания для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Начальная цена

    1 199 997,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169318 Российская Федерация Республика Коми г.Ухта Югэрское шоссе д.10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором, заключенным путем подписания единого документа. Поставка осуществляется Поставщиком и за счет Поставщика. Индивидуальные условия поставки представлены в Техническом задании. Поставщик при подтверждении прямого заказа должен приложить подписанное Техническое задание.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лежак для сварочных работ 700х1500ММ войлок/брезент ООО "ГАСЗНАК" Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Пуско-зарядное устройство Т-1010 220В 600ВТ 220А 40А 650х305х190ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Подставка страховочная СОРОКИН 3.809 под машину металл 242-415ММ 9Т"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 4"

    "Подставка страховочная СОРОКИН Profi 3.802 под машину металл 275-430ММ 2Т"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 5"

    "Люфтомер электронный рулевого управления К-524М 0-30ГРАД 360-550ММ 363х115х140ММ 0.7КГ ООО "Автоспецоборудование""

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 6"

    "Тележка на роликах NEO Tools 930х440х105ММ 0.15Т"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 7"

    "Домкрат гидравлический одноплунжерный TOR ДГ-20 20Т 235ММ 145ММ 11.7КГ"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 8"

    "Домкрат гидравлический одноплунжерный TOR ДГ-15 15Т 225ММ 140ММ 8.6КГ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Мини-мойка Stihl RE 110 1700ВТ 110БАР 440Л/Ч 17.6КГ"

    Кол-во: 17.000

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