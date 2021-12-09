097 Поставка клейм и плашек для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

"Позиция 1" "Клеймо поверительное буквенно-цифровое каучуковое для оттиска на панели приборов КИПиА 18х18ММ ПР 50.2.007-94 ГСИ, Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, Приказ Минпромторга РФ от 02.07.15 г. №1815"

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