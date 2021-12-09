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    Главная / Торги / Поставка модуля мониторинга сети для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Поставка модуля мониторинга сети для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 07:0009.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252434Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252434

    Наименование закупки

    Поставка модуля мониторинга сети для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 16:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-08-72

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    lukina.ev@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукина Елена Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка модуля мониторинга сети для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 07:00 GMT +309.12.2021 07:0009.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252434Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка модуля мониторинга сети для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629800, РФ, Ямало-Ненецкий АО, Ноябрьск г., промзона, проезд № 4, панель № 9, Ноябрьская база материально-технического снабжения и комплектацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Поставка продукции производится любым видом транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, проезд № 4. Датой поставки считается дата прибытия продукции на склад Заказчика и подписания Товарной накладной. Стоимость продукции включает транспортные расходы

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль контроллера Huawei SMU02B ENMMHSM02B2SP 02310QRX"

    Кол-во: 2.000

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