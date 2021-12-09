Поставка модуля мониторинга сети для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Поставка продукции производится любым видом транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, проезд № 4. Датой поставки считается дата прибытия продукции на склад Заказчика и подписания Товарной накладной. Стоимость продукции включает транспортные расходы