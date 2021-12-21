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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты Внуковского центра ОВД

    Оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты Внуковского центра ОВД

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252433Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252433

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты Внуковского центра ОВД

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 16:07

    Документация процедуры

    Запрос.pdf

    ТЗ_на_ТО_систем_противопожарной_защиты.pdf

    Договор_ТО_ПБ_ВНК.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1188

    Факс

    Адрес электронной почты

    31155@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серов Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты Внуковского центра ОВД

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2021 12:00 GMT +321.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252433Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты Внуковского центра ОВД

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Командно-диспетчерский пункт аэропорта Внуково, Москва, аэропорт Внуково, здание 2, строение 1, 2, 3, 4.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен, безналичная оплата. Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты Внуковского центра ОВД"

    Кол-во: 4.000

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