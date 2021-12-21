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Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты Внуковского центра ОВД
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 16:07
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
Почтовый адрес
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Контактный телефон
+7 495 956-87-47 доб. 1188
Факс
Адрес электронной почты
31155@atcm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серов Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты Внуковского центра ОВД
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.12.2021 12:00 GMT +321.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252433Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты Внуковского центра ОВД
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Командно-диспетчерский пункт аэропорта Внуково, Москва, аэропорт Внуково, здание 2, строение 1, 2, 3, 4.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Аванс не предусмотрен, безналичная оплата. Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Адрес местонахождения
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Кол-во: 4.000
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