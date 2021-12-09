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    Главная / Торги / Поставка ПО Базальт для нужд Администрации ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Поставка ПО Базальт для нужд Администрации ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252431Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252431

    Наименование закупки

    Поставка ПО Базальт для нужд Администрации ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 16:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 609-62-55 доб. 51734

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    titov@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Титов Даниил Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ПО Базальт для нужд Администрации ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252431Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ПО Базальт для нужд Администрации ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, Московский проспект 139 корп. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100 % предоплата, доставку организовывает и оплачивает поставщик. Доставка в течении 3 дней после оплаты.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лицензия Альт Сервер Виртуализации / 6487 / Лицензия на право использования Альт Сервер Виртуализации 9 / бессрочная / арх. 64 бит"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Лицензия на право использования Базальт Рабочая станция/1292/Альт Рабочая станция 9/арх.64БИТ бессрочная"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Сертификат на техническую поддержку ПО Альт Сервер Виртуализации 9, уровень "Стандартный" AltTP9SVS 1 год на одну ноду электронная"

    Кол-во: 1.000

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