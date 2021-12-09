Поставка электрообогрева для нужд ЗПКТ ООО "Газпром переработка"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленной продукции производится в срок не более 15 рабочих дней по договору со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры.