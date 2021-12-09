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    Главная / Торги / Поставка электрообогрева для нужд ЗПКТ ООО "Газпром переработка"

    Поставка электрообогрева для нужд ЗПКТ ООО "Газпром переработка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 13:0009.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252425Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252425

    Наименование закупки

    Поставка электрообогрева для нужд ЗПКТ ООО "Газпром переработка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 16:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +81-260-98-8885 доб. 1423

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    SibirevaIUA@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сибирева Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электрообогрева для нужд ЗПКТ ООО "Газпром переработка"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 13:00 GMT +309.12.2021 13:0009.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252425Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрообогрева для нужд ЗПКТ ООО "Газпром переработка"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ООО «Газпром переработка», ЗПКТ, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, южнее 300м от УКПГ-2В (согласно схеме проезда)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленной продукции производится в срок не более 15 рабочих дней по договору со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конвектор электрический Ballu BEC/AT-2000-3M Apollo Transformer 2000ВТ 230В IP24 25М2 404х640х97ММ"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 2"

    "Блок управления Ballu Transformer Mechanic BCT/EVU-3M"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 3"

    "Розетка с защитными шторками Legrand 1-м ОП Plexo 16А 250В 2P+E IP66 Leg 090466"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 4"

    "Коробка монтажная ответвительная DKC IP55 100х100х50ММ с 6 кабельными вводами 53800"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 5"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х2.5ММ2 ок (N, PE) 0.66КВ ТУ 3500-004-24076870-2014"

    Кол-во: 1215.000

    "Позиция 6"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 5х10ММ2 ок (N, PE) 0.66КВ ТУ 3500-004-24076870-2014"

    Кол-во: 140.000

    "Позиция 7"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 5х16ММ2 ок (N, PE) 0.66КВ ТУ 3500-004-24076870-2014"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Корпус металлический IEK Universal ЩРн-12з-1 315х310ММ IP54 MKM11-N-12-54-Z-U"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 9"

    "Шина нулевая на DIN-изолятор IEK ШНИ-6х9-10-Д-С 100А латунь YNN10-69-10D-K07"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 10"

    "Выключатель автоматический DKC YON MD63 MD63-1C25-6 25А C 1P 6кА"

    Кол-во: 63.000

    "Позиция 11"

    "Кабель-канал Урал Пак ПВХ белый 40х16ММ 2М IP40 КК-19040016-048"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 12"

    "Кабель-канал Урал Пак ПВХ белый 60х60ММ 2М IP40 КК-19060060-024"

    Кол-во: 190.000

    "Позиция 13"

    "Выключатель автоматический DKC YON MD63 MD63-3C32-10 32А C 1P 10кА"

    Кол-во: 13.000

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