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Наименование закупки
Поставка электрообогрева для нужд ЗПКТ ООО "Газпром переработка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 16:23
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+81-260-98-8885 доб. 1423
Факс
--
Адрес электронной почты
SibirevaIUA@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сибирева Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электрообогрева для нужд ЗПКТ ООО "Газпром переработка"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 13:00 GMT +309.12.2021 13:0009.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252425Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрообогрева для нужд ЗПКТ ООО "Газпром переработка"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, ООО «Газпром переработка», ЗПКТ, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, южнее 300м от УКПГ-2В (согласно схеме проезда)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленной продукции производится в срок не более 15 рабочих дней по договору со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 70.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 1215.000
Кол-во: 140.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 63.000
Кол-во: 600.000
Кол-во: 190.000
Кол-во: 13.000
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