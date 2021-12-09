"Позиция 1" "Услуги по адаптации и сопровождению систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость услуг с установленными у заказчика экземплярами. СПС Консультант Юрист: Версия Проф, сетевой, ОД50; СС КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы, сетевой, ОД50; СПС КонсультантПлюс: Краснодарский выпуск, с/о, ОД2; СС КонсультантСудебнаяПрактика: Суды общей юрисдикции всех округов, лок. ОД1; СПС Консультант МедицинаФармацевтика, лок., ОД1; Консультант Премиум смарт-комплект Эксперт, ОВК, ОД1; СПС Консультант МедицинаФармацевтика, ОВК, ОД1; СС КонсультантПлюс: Строительство, ОВК, ОД1; Консультант Премиум смарт-комплект Эксперт, ОВК, ОД1; СПС Консультант МедицинаФармацевтика, ОВК, ОД1; СС КонсультантПлюс: Строительство, ОВК, ОД1"

Кол-во: 12.000