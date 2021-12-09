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    Главная / Торги / Оказание услуг по адаптации и сопровождению систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения

    Оказание услуг по адаптации и сопровождению систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252422Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252422

    Наименование закупки

    Оказание услуг по адаптации и сопровождению систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 15:56

    Документация процедуры

    КП_ДОКУМЕНТАЦИЯ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по адаптации и сопровождению систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 09:00 GMT +309.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252422Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по адаптации и сопровождению систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения

    Начальная цена

    609 450,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5-ти рабочих дней на основании счета и акта выполненных работ, подписанного обеими сторонами.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по адаптации и сопровождению систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость услуг с установленными у заказчика экземплярами. СПС Консультант Юрист: Версия Проф, сетевой, ОД50; СС КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы, сетевой, ОД50; СПС КонсультантПлюс: Краснодарский выпуск, с/о, ОД2; СС КонсультантСудебнаяПрактика: Суды общей юрисдикции всех округов, лок. ОД1; СПС Консультант МедицинаФармацевтика, лок., ОД1; Консультант Премиум смарт-комплект Эксперт, ОВК, ОД1; СПС Консультант МедицинаФармацевтика, ОВК, ОД1; СС КонсультантПлюс: Строительство, ОВК, ОД1; Консультант Премиум смарт-комплект Эксперт, ОВК, ОД1; СПС Консультант МедицинаФармацевтика, ОВК, ОД1; СС КонсультантПлюс: Строительство, ОВК, ОД1"

    Кол-во: 12.000

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