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    Главная / Торги / Поставка дистиллированной воды для "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.Москва г.Санкт-Петербург

    Поставка дистиллированной воды для "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.Москва г.Санкт-Петербург

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 11:0009.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252413Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252413

    Наименование закупки

    Поставка дистиллированной воды для "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.Москва г.Санкт-Петербург

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 15:30

    Документация процедуры

    Договор_поставки_2021.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-82

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    M.Alishaev@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алишаев Магомед Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка дистиллированной воды для "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.Москва г.Санкт-Петербург

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 11:00 GMT +309.12.2021 11:0009.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252413Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дистиллированной воды для "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.Москва г.Санкт-Петербург

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется партиями, по адресам в соответствии со Спецификацией в период с момента подписания Договора до 11.12.2022 года в согласованное Сторонами время и согласно заявки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее направления Покупателем. Поставщик вправе указать актуальный обоснованный срок поставки. Цена Товара указывается с учетом всех расходов на поставку (транспортных расходов по доставке, налогов и других обязательных платежей), Остальные требования и адреса поставок см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода дистиллированная двойной очистки БХЗ 1.5Л"

    Кол-во: 4320.000

    "Позиция 2"

    "Вода дистиллированная двойной очистки БХЗ 1.5Л"

    Кол-во: 4320.000

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