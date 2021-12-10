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    Главная / Торги / Поставка сантехнических товаров

    Поставка сантехнических товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 00:0010.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252406Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252406

    Наименование закупки

    Поставка сантехнических товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 09:25

    Документация процедуры

    Требования_к_участникам_закупки.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ ИМ. Н.Я. КЛИМОВОЙ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"

    Юридический адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 194,

    Почтовый адрес

    603950, Бокс-343, г. Н.Новгород, ул. Родионова, 194

    Контактный телефон

    7 4329518

    Факс

    +7 831 432-88-80

    Адрес электронной почты

    nrbc-1@rambler.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Егерев Михаил Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сантехнических товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 00:00 GMT +310.12.2021 00:0010.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252406Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сантехнических товаров

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Н. Новгород, ул. Родионова, 194Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик осуществляет поставку и разгрузку товара своими силами и средствами в течение 5 рабочих дней со дня подписания контракта. Порядок оплаты: без аванса, безналичный расчет, в течение 15 рабочих дней по факту поставки товара после подписания товарной накладной, и на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"

    Адрес местонахождения

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 194,

    603950, Бокс-343, г. Н.Новгород, ул. Родионова, 194

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба полипропиленовая армированная 32 PN20"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Угольник 90° PP 32ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Угольник 45° PP 32ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Муфта разъемная Американка 32ММх1" ВР"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Клапан двухходовой непрямого действия нормально закрытый НЗ СК-12-20-ВД DN20 PN25 латунь электромагнитный 24В G3/4""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Переходник американка PPR-C 25ММ-3/4" ВР"

    Кол-во: 2.000

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