Поставка дымососов для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ОНМ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ОНМ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством, иные расходы, которые прямо не вытекают из Договора, но непосредственно связаны с его исполнением