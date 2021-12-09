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    Главная / Торги / Поставка дымососов для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Поставка дымососов для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 08:0009.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252402Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252402

    Наименование закупки

    Поставка дымососов для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 15:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-06-55

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    kovalenko.ks@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коваленко Кристина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка дымососов для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 08:00 GMT +309.12.2021 08:0009.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252402Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дымососов для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, Промзона, панель № 9, проезд № 4, Ноябрьская база материально-технического снабжения ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ОНМ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ОНМ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством, иные расходы, которые прямо не вытекают из Договора, но непосредственно связаны с его исполнением

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дымосос переносной ДПЭ-А-П-2.0-2000 АИРЕ71С4УЗ 0.75КВТ 2000М3/Ч 220В 1500ОБ/МИН с рукавами 5М, 10М ТУ 4854-002- 58257695-2004"

    Кол-во: 3.000

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