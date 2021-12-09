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Наименование закупки
Поставка дымососов для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 15:05
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-06-55
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
kovalenko.ks@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коваленко Кристина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дымососов для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 08:00 GMT +309.12.2021 08:0009.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252402Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дымососов для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, Промзона, панель № 9, проезд № 4, Ноябрьская база материально-технического снабжения ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ОНМ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ОНМ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством, иные расходы, которые прямо не вытекают из Договора, но непосредственно связаны с его исполнением
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Кол-во: 3.000
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