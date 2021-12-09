www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Мышь компьютерная проводная, клавиатура проводная
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 15:12
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606010, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Ленина, 79
Почтовый адрес
606010, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Ленина, 79
Контактный телефон
+7 8313 37-17-91
Факс
+7 8313 37-17-91
Адрес электронной почты
dhtbuh@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никитин Егор Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Мышь компьютерная проводная, клавиатура проводная
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 08:00 GMT +309.12.2021 08:0009.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252397Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мышь компьютерная проводная, клавиатура проводная
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область г. Дзержинск пр. Ленина д. 79Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка до 17 декабря 2021 г. по рабочему режиму Заказчика; Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 5 рабочих дней со дня поставки Товара и подписания Заказчиком оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и представленных Поставщиком счета/счета-фактуры и товарной (товарно-транспортной) накладной
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "ДХТ ИМ. КРАСНОЙ АРМИИ"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "ДХТ ИМ. КРАСНОЙ АРМИИ"
Адрес местонахождения
606010, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Ленина, 79
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
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