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    Главная / Торги / Мышь компьютерная проводная, клавиатура проводная

    Мышь компьютерная проводная, клавиатура проводная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 08:0009.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252397Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252397

    Наименование закупки

    Мышь компьютерная проводная, клавиатура проводная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 15:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЗЕРЖИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ КРАСНОЙ АРМИИ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "ДХТ ИМ. КРАСНОЙ АРМИИ"

    Юридический адрес

    606010, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Ленина, 79

    Почтовый адрес

    606010, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Ленина, 79

    Контактный телефон

    +7 8313 37-17-91

    Факс

    +7 8313 37-17-91

    Адрес электронной почты

    dhtbuh@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитин Егор Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Мышь компьютерная проводная, клавиатура проводная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 08:00 GMT +309.12.2021 08:0009.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252397Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мышь компьютерная проводная, клавиатура проводная

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область г. Дзержинск пр. Ленина д. 79Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка до 17 декабря 2021 г. по рабочему режиму Заказчика; Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 5 рабочих дней со дня поставки Товара и подписания Заказчиком оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и представленных Поставщиком счета/счета-фактуры и товарной (товарно-транспортной) накладной

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "ДХТ ИМ. КРАСНОЙ АРМИИ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "ДХТ ИМ. КРАСНОЙ АРМИИ"

    Адрес местонахождения

    606010, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Ленина, 79

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мышь компьютерная проводная N-400-1 USB 2 кнопки+ролик 1000dpi"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Клавиатура проводная HP Keyboard K1500 USB 104 клавиши"

    Кол-во: 10.000

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    Прием заявок:
    06.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    4 477
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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