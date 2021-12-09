Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставка до 17 декабря 2021 г. по рабочему режиму Заказчика; Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 5 рабочих дней со дня поставки Товара и подписания Заказчиком оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и представленных Поставщиком счета/счета-фактуры и товарной (товарно-транспортной) накладной