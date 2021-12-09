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    Главная / Торги / Поставка бумаги для оргтехники

    Поставка бумаги для оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 00:0009.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252393Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252393

    Наименование закупки

    Поставка бумаги для оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 14:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ" Филиал ПАО «Газпром» «Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Краснодаре
    Все закупки и тендеры Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    350062, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Атарбекова, 1/1

    Контактный телефон

    +7 861 221-86-58

    Факс

    +7 861 221-86-63

    Адрес электронной почты

    spirenkova@south.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ильина Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бумаги для оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 00:00 GMT +309.12.2021 00:0009.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252393Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги для оргтехники

    Начальная цена

    459 918,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г. КраснодарРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленной Продукции производится Покупателем в течение 15 рабочих дней после подписания товарной накладной (торг-12), при условии выставления Поставщиком счета, стоимость включает в себя расходы на перевозку до места, указанного в Спецификации, погрузочно-разгрузочные работы товара в склад Покупателя, упаковку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»
    Все закупки и тендеры Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    350062, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Атарбекова, 1/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага офисная SvetoCopy А4 80Г/М2 0.104ММ C 146ПРОЦ 500ЛИСТ белая ГОСТ Р 57641-2017 Россия"

    Кол-во: 1503.000

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