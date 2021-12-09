Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленной Продукции производится Покупателем в течение 15 рабочих дней после подписания товарной накладной (торг-12), при условии выставления Поставщиком счета, стоимость включает в себя расходы на перевозку до места, указанного в Спецификации, погрузочно-разгрузочные работы товара в склад Покупателя, упаковку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей