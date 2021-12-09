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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка бумаги для оргтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 14:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
350062, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Атарбекова, 1/1
Контактный телефон
+7 861 221-86-58
Факс
+7 861 221-86-63
Адрес электронной почты
spirenkova@south.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильина Светлана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бумаги для оргтехники
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 00:00 GMT +309.12.2021 00:0009.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252393Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумаги для оргтехники
Начальная цена
459 918,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарский край, г. КраснодарРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленной Продукции производится Покупателем в течение 15 рабочих дней после подписания товарной накладной (торг-12), при условии выставления Поставщиком счета, стоимость включает в себя расходы на перевозку до места, указанного в Спецификации, погрузочно-разгрузочные работы товара в склад Покупателя, упаковку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»
Все закупки и тендеры Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
350062, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Атарбекова, 1/1
Кол-во: 1503.000
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