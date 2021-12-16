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    Главная / Торги / Услуги по предоставлению ИТС ПО 1С:Предприятие 8 для ООО "БГК" (лот №295.21.00337)

    Услуги по предоставлению ИТС ПО 1С:Предприятие 8 для ООО "БГК" (лот №295.21.00337)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252391Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252391

    Наименование закупки

    Услуги по предоставлению ИТС ПО 1С:Предприятие 8 для ООО "БГК" (лот №295.21.00337)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 15:16

    Документация процедуры

    ЗД.7z

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
    Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"

    Юридический адрес

    119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3

    Почтовый адрес

    119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3

    Контактный телефон

    +7 347 222-86-28 доб. 72289

    Факс

    Адрес электронной почты

    smorodnikova_av@interrao.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смородникова Алевтина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги по предоставлению ИТС ПО 1С:Предприятие 8 для ООО "БГК" (лот №295.21.00337)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.12.2021 12:00 GMT +316.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252391Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по предоставлению ИТС ПО 1С:Предприятие 8 для ООО "БГК" (лот №295.21.00337)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, 450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.3, Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно Извещению и ТЗ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
    Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"

    Адрес местонахождения

    119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по предоставлению ИТС ПО 1С:Предприятие 8 для ООО "БГК""

    Кол-во: 1.000

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