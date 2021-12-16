www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Услуги по предоставлению ИТС ПО 1С:Предприятие 8 для ООО "БГК" (лот №295.21.00337)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 15:16
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3
Почтовый адрес
119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3
Контактный телефон
+7 347 222-86-28 доб. 72289
Факс
Адрес электронной почты
smorodnikova_av@interrao.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смородникова Алевтина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по предоставлению ИТС ПО 1С:Предприятие 8 для ООО "БГК" (лот №295.21.00337)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
16.12.2021 12:00 GMT +316.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252391Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по предоставлению ИТС ПО 1С:Предприятие 8 для ООО "БГК" (лот №295.21.00337)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Башкортостан Республика, 450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.3, Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Согласно Извещению и ТЗ
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
Адрес местонахождения
119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.