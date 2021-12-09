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    Главная / Торги / Огнетушители, Генераторы огнетушащего аэрозоля

    Огнетушители, Генераторы огнетушащего аэрозоля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 11:3009.12.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252386Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    252386

    Наименование закупки

    Огнетушители, Генераторы огнетушащего аэрозоля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 15:41

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-16

    Адрес электронной почты

    malakhov.evi@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малахов Евгений Викторович

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Огнетушители, Генераторы огнетушащего аэрозоля

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 11:30 GMT +309.12.2021 11:3009.12.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252386Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 11:30 GMT +309.12.2021 11:3009.12.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252386Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Огнетушители, Генераторы огнетушащего аэрозоля

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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