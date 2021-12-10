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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для Ricoh С2000 (г. Тюмень)

    Поставка расходных материалов для Ricoh С2000 (г. Тюмень)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 14:3010.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252382Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252382

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для Ricoh С2000 (г. Тюмень)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 10:22

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-40-80

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    E_Shagina@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шагина Екатерина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов для Ricoh С2000 (г. Тюмень)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 14:30 GMT +310.12.2021 14:3010.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252382Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для Ricoh С2000 (г. Тюмень)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625003, г. Тюмень, ул. Перекопская, д. 19, Деловой центр «Атриум»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Цена Договора включает в себя стоимость непосредственно Товара, погрузки/разгрузки, доставки Товара, стоимость упаковки, маркировки, документации, сертификации, гарантийного обслуживания Товара, НДС и иных налогов и сборов. Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счет-фактуры стоимость поставленного Товара включая НДС 20 % путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приемки товара Покупателем. Условия доставки: Поставка Товара Покупателю производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора. Поставщик обязан передать Покупателю одновременно с передачей Товара оформленные надлежащим образом: - накладную по форме Торг-12; - счет-фактуру на отгруженную продукцию; - сертификат соответствия; - технический паспорт, инструкцию по эксплуатации; - упаковочный лист на каждую партию отгруженного Товара; - иные документы (санитарные сертификаты, сертификаты пожаробезопасности, радиологической безопасности, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого товара. В случае отсутствия необходимых документов Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика. Поставщик в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления обязан представить недостающие документы. В случае если документы не будут предоставлены в указанный срок, Покупатель имеет право не оплачивать принятую от Поставщика партию Товара до представления всех документов оформленных в установленном законодательством РФ порядке. В этом случае продукция принимается Покупателем на ответственное хранение за счет Поставщика. Доставка Товара осуществляется Поставщиком на склад Покупателя по адресу и времени: - РФ, г. Тюмень, ул. Перекопская, д. 19, ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Гарантия на Товар должна соответствовать по срокам гарантии, предоставляемой производителем на данный тип Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами накладной без замечаний Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж Ricoh MP C3000E черный 20000 страниц"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Картридж Ricoh M C2000H 842452 малиновый 15000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Картридж Ricoh M C2000H 842451 желтый 15000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Картридж Ricoh M C2000H 842453 голубой 15000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 5"

    "Емкость для сбора отработанного тонера Бункер Ricoh Waste Toner Bottle IM C6000"

    Кол-во: 4.000

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