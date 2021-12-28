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    Главная / Торги / Поставка строительно-монтажных инструментов в Новосибирск

    Поставка строительно-монтажных инструментов в Новосибирск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2021 09:0028.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252375Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252375

    Наименование закупки

    Поставка строительно-монтажных инструментов в Новосибирск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 14:47

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 8512 49-62-87

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Терганова Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительно-монтажных инструментов в Новосибирск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2021 09:00 GMT +328.12.2021 09:0028.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252375Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительно-монтажных инструментов в Новосибирск

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новосибирская область, г. Новосибирск, Северный проезд, 17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в цену включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора – оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования (договор/счет поставщика). Прошу вкладывать КП, а также дублировать на почту Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU, тел. 8-927-583-99-10.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт анкерный распорный, с гайкой M8 10x100мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Болт анкерный распорный, с кольцом M12 12x120мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Бур по бетону SDS-plus 12мм 930мм 1000мм"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Диск отрезной по металлу 125мм 1мм 22.23мм"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 5"

    "Сверло конусное по металлу 6мм 20мм сталь с цилиндрическим хвостовиком"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Сверло ступенчатое по металлу 4мм 20мм сталь с цилиндрическим хвостовиком 9 ступеней"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 7"

    "Дюбель-гвоздь с потайным бортом 6x40мм PA, сталь с шурупом"

    Кол-во: 1500.000

    "Позиция 8"

    "Отвертка комбинированная SKRAB 42452 PH2x38, SL6x38 38мм"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 9"

    "Трос сталь 3мм"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 10"

    "Прокат сортовой арматура А3 D10мм сталь"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Прокат сортовой арматура А3 D8мм сталь"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Анкер клиновой 10x150мм сталь желтопассивированная M10"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Анкер клиновой 12x200мм сталь желтопассивированная M12"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Кусачки боковые диэлектрические shtok 08204 160мм"

    Кол-во: 10.000

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