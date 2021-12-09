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    Главная / Торги / Поставка офисных стульев

    Поставка офисных стульев

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 06:0009.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252370Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252370

    Наименование закупки

    Поставка офисных стульев

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 15:03

    Документация процедуры

    ТЗ_на_поставку_стульев_2021.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество ПАО "Газпром" Филиал ПАО "Газпром" "Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Самаре
    Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16

    Почтовый адрес

    443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31

    Контактный телефон

    +7 846 212-37-16

    Факс

    Адрес электронной почты

    i.v.selivanov@volg.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Селиванов Илья Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка офисных стульев

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 06:00 GMT +309.12.2021 06:0009.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252370Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисных стульев

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, г. Самара - 443099, ул. Крупской, д.1, лит. Н3, 1 этаж (АУП)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата для СМСП производится в течение 15 рабочих дней со дня передачи товара покупателю

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16

    443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стул офисный для персонала и посетителей Мирэй металл хром экокожа черный 500х530х430х840/490/400ММ 90КГ пружинящий каркас из хромированной трубы диаметром 25ММ, в нижней части каркаса устанавливаются четыре пластиковых подкладки, сиденье и спинка из фанеры толщиной 10ММ, поролона 10ММ"

    Кол-во: 40.000

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