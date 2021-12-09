Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка телевизора, приемников, передатчиков и кабеля

    Поставка телевизора, приемников, передатчиков и кабеля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252367Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252367

    Наименование закупки

    Поставка телевизора, приемников, передатчиков и кабеля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 14:22

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром телеком
    Все закупки и тендеры Газпром телеком

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Контактный телефон

    +7 495 380-71-81

    Факс

    +7 495 428-40-20

    Адрес электронной почты

    n.grishin@svyaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гришин Николай Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка телевизора, приемников, передатчиков и кабеля

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 09:00 GMT +309.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252367Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка телевизора, приемников, передатчиков и кабеля

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Новочеремушкинская, 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка за счет поставщика, оплата в течение 15 рабочих дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром телеком
    Все закупки и тендеры Газпром телеком

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Телевизор QLED Samsung QE75QN85AAUXRU 75ДЮЙМ 3840х2160 серебристый 34.6КГ 1670.4х958.2х27.7ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Передатчик HDMI Extron DTP HDMI 4K 330 Tx для передачи сигналов по витой паре на длинные дистанции 100М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Приемник HDMI Extron DTP HDMI 4K 330 Rx для приема сигналов по витой паре на расстоянии до 100М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки SF/UTP 24AWG медный non-plenum 475МГц RJ-45 CTU 45 22.8М Extron XTP DTP 24/75"

    Кол-во: 2.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"
    Ценовой запрос № 264955
    *Закупка для г.Челябинск.
    *Закупка для г.Челябинск.
    264955
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 22:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить