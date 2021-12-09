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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка телевизора, приемников, передатчиков и кабеля
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 14:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Контактный телефон
+7 495 380-71-81
Факс
+7 495 428-40-20
Адрес электронной почты
n.grishin@svyaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гришин Николай Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка телевизора, приемников, передатчиков и кабеля
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 09:00 GMT +309.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252367Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка телевизора, приемников, передатчиков и кабеля
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Новочеремушкинская, 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
доставка за счет поставщика, оплата в течение 15 рабочих дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром телеком
Все закупки и тендеры Газпром телеком
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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