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    Главная / Торги / Поставка мачтового устройства для топогеодезического оборудования для нужд ПФ «Томскгазгеофизика»

    Поставка мачтового устройства для топогеодезического оборудования для нужд ПФ «Томскгазгеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 11:0009.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252361Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252361

    Наименование закупки

    Поставка мачтового устройства для топогеодезического оборудования для нужд ПФ «Томскгазгеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 14:07

    Документация процедуры

    ТЗ_Устройство_мачтовое_ХЖ2.092.098.doc

    Типовая_форма_договора_для_прямых_сделок_по_заявкам.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    (3452)540976

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    a.mogileva@nedra.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Могилева Анна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мачтового устройства для топогеодезического оборудования для нужд ПФ «Томскгазгеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 11:00 GMT +309.12.2021 11:0009.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252361Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мачтового устройства для топогеодезического оборудования для нужд ПФ «Томскгазгеофизика»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новосибирская область, 630900, город Новосибирск, ПГТ Пашино, улица Подорожная, дом 92Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мачта антенная ХЖ2.092.098 металлическая 7 колен 12.1М"

    Кол-во: 2.000

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