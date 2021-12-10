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    Главная / Торги / Бесшовные трубы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"

    Бесшовные трубы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 13:0010.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252358Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252358

    Наименование закупки

    Бесшовные трубы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 15:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812) 613-03-20

    Факс

    Адрес электронной почты

    VFateeva@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаврина Виктория Романовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Бесшовные трубы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 13:00 GMT +310.12.2021 13:0010.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252358Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бесшовные трубы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, Ставропольский край, п. Рыздвяный, Восточная, 5аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 70 (семидесяти) рабочих дней (СМСП 15 дней) со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба БШ С 57х6 К48 T40/60 ТУ 14-3Р-137-2015"

    Кол-во: 0.670

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