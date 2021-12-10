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Наименование закупки
Бесшовные трубы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 15:37
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
(812) 613-03-20
Факс
Адрес электронной почты
VFateeva@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гаврина Виктория Романовна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бесшовные трубы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 13:00 GMT +310.12.2021 13:0010.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252358Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бесшовные трубы для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ставропольский край, Ставропольский край, п. Рыздвяный, Восточная, 5аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 70 (семидесяти) рабочих дней (СМСП 15 дней) со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 0.670
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