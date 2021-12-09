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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортного средства для нужд Приволжского филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 14:33
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6
Контактный телефон
+7 495 625-95-95
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@gge.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исмагиова Камилла Рустемовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортного средства для нужд Приволжского филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 09:00 GMT +309.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252357Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортного средства для нужд Приволжского филиала
Начальная цена
12 969,70
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, 420107, Республика Татарстан, город Казань, улица Спартаковская, дом 22Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Согласно условиям проекта договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6
Кол-во: 1.000
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