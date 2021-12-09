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    Главная / Торги / Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортного средства для нужд Приволжского филиала

    Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортного средства для нужд Приволжского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252357Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252357

    Наименование закупки

    Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортного средства для нужд Приволжского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 14:33

    Документация процедуры

    Анкета.docx

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Контактный телефон

    +7 495 625-95-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@gge.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исмагиова Камилла Рустемовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортного средства для нужд Приволжского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 09:00 GMT +309.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252357Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортного средства для нужд Приволжского филиала

    Начальная цена

    12 969,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, 420107, Республика Татарстан, город Казань, улица Спартаковская, дом 22Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно условиям проекта договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ОСАГО а/м Toyota Camry"

    Кол-во: 1.000

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