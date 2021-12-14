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    Главная / Торги / Поставка питьевой бутилированной воды для нужд ООО "КЗИТ"

    Поставка питьевой бутилированной воды для нужд ООО "КЗИТ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252355Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252355

    Наименование закупки

    Поставка питьевой бутилированной воды для нужд ООО "КЗИТ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 14:06

    Документация процедуры

    Проект_Договора_с_НДС.docx

    ТЗ_11_2_вода_бутилированная.doc

    Контактная_информация.docx

    Список_документов_для_согласования_договора..pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Копейский завод изоляции труб"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Юридический адрес

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Почтовый адрес

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Контактный телефон

    +7 35139 2-10-01

    Факс

    +7 35139 2-09-84

    Адрес электронной почты

    Sherbakova@kzit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Назмиев Рустам Берханович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка питьевой бутилированной воды для нужд ООО "КЗИТ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 11:00 GMT +314.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252355Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка питьевой бутилированной воды для нужд ООО "КЗИТ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, г. Копейск, ул. Мечникова, 1 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Принимая участие в данной закупке участник берет на себя ответственность, по самостоятельному изучению регламента площадки.Цена в течении всего срока действия договора. не меняется.1. Место поставки: склад ООО «КЗИТ» (г.Копейск, ул.Мечникова, д.1); 2. Сроки поставки: 2021 -2022 год по письменным заявкам ООО КЗИТ; 3. Условия поставки: поставка силами Поставщика, за счет Поставщика на склад Покупателя.; 4. Порядок формирования цены: Все цены в предложении должны включать тару и упаковку, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), транспортные расходы до склада Покупателя (г. Копейск, ул. Мечникова, д.1), стоимость экспресс-доставки первичных документов на поставленную продукцию, а так же все скидки, предлагаемые поставщиком. Предложенная цена за ед. продукции остается неизменной в течение всего срока действия договора.; 5. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: отсрочка платежа 30 календарных дней с даты поставки партии товара на склад ООО «КЗИТ». В случае, если Поставщик относится к СМСП отсрочка 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад ООО "КЗИТ". Достава по письменным заявкам

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "КЗИТ"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Адрес местонахождения

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Наименование заказчика

    ООО "КЗИТ"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Адрес местонахождения

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода минеральная природная питьевая столовая Власов ключ негазированная 19Л"

    Кол-во: 1225.000

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