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Наименование закупки
Поставка питьевой бутилированной воды для нужд ООО "КЗИТ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 14:06
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Почтовый адрес
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Контактный телефон
+7 35139 2-10-01
Факс
+7 35139 2-09-84
Адрес электронной почты
Sherbakova@kzit.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назмиев Рустам Берханович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка питьевой бутилированной воды для нужд ООО "КЗИТ"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.12.2021 11:00 GMT +314.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252355Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой бутилированной воды для нужд ООО "КЗИТ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Челябинская область, г. Копейск, ул. Мечникова, 1 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Принимая участие в данной закупке участник берет на себя ответственность, по самостоятельному изучению регламента площадки.Цена в течении всего срока действия договора. не меняется.1. Место поставки: склад ООО «КЗИТ» (г.Копейск, ул.Мечникова, д.1); 2. Сроки поставки: 2021 -2022 год по письменным заявкам ООО КЗИТ; 3. Условия поставки: поставка силами Поставщика, за счет Поставщика на склад Покупателя.; 4. Порядок формирования цены: Все цены в предложении должны включать тару и упаковку, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), транспортные расходы до склада Покупателя (г. Копейск, ул. Мечникова, д.1), стоимость экспресс-доставки первичных документов на поставленную продукцию, а так же все скидки, предлагаемые поставщиком. Предложенная цена за ед. продукции остается неизменной в течение всего срока действия договора.; 5. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: отсрочка платежа 30 календарных дней с даты поставки партии товара на склад ООО «КЗИТ». В случае, если Поставщик относится к СМСП отсрочка 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад ООО "КЗИТ". Достава по письменным заявкам
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "КЗИТ"
Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"
Адрес местонахождения
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Наименование заказчика
ООО "КЗИТ"
Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"
Адрес местонахождения
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Кол-во: 1225.000
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