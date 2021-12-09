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Наименование закупки
Поставка питьевой воды для Астраханской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 13:52
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Контактный телефон
+7 85146 7-09-21
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
I.Voronceva@avch.gazbez.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воронцева Ирина Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка питьевой воды для Астраханской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 09:00 GMT +309.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252346Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой воды для Астраханской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, Астраханская область, Красноярский район, промышленная зона, ул.Монтажников, 5.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
По факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром газобезопасность"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Кол-во: 2500.000
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