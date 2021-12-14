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Наименование закупки
Поставка песка, щебня и ПГС для ООО "БГК" (лот №295.21.00404)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 14:27
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3
Почтовый адрес
119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3
Контактный телефон
+7 347 222-86-28 доб. 72289
Факс
Адрес электронной почты
smorodnikova_av@interrao.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смородникова Алевтина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка песка, щебня и ПГС для ООО "БГК" (лот №295.21.00404)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.12.2021 12:00 GMT +314.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252345Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка песка, щебня и ПГС для ООО "БГК" (лот №295.21.00404)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
Согласно Извещению и ПД
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
Адрес местонахождения
119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3
Наименование заказчика
ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
Адрес местонахождения
119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3
Кол-во: 9.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 66.000
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