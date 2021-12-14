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    Главная / Торги / Поставка песка, щебня и ПГС для ООО "БГК" (лот №295.21.00404)

    Поставка песка, щебня и ПГС для ООО "БГК" (лот №295.21.00404)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252345Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252345

    Наименование закупки

    Поставка песка, щебня и ПГС для ООО "БГК" (лот №295.21.00404)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 14:27

    Документация процедуры

    ЗД.zip

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
    Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"

    Юридический адрес

    119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3

    Почтовый адрес

    119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3

    Контактный телефон

    +7 347 222-86-28 доб. 72289

    Факс

    Адрес электронной почты

    smorodnikova_av@interrao.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смородникова Алевтина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка песка, щебня и ПГС для ООО "БГК" (лот №295.21.00404)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 12:00 GMT +314.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252345Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка песка, щебня и ПГС для ООО "БГК" (лот №295.21.00404)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно Извещению и ПД

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
    Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"

    Адрес местонахождения

    119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3

    Наименование заказчика

    ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
    Все закупки и тендеры ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"

    Адрес местонахождения

    119435, Российская Федерация, Москва, Большая Пироговская, д. 27 стр. 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песок класс 1 0,7-1,0мм ГОСТ 8736-93"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 2"

    "Песок 2,5-3,0мм ГОСТ 8736-93"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Смесь гравийно-песчаная"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 4"

    "Щебень из горных пород 20-40мм ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Щебень из горных пород 20-40мм М800 F200 ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 66.000

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