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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка электромагнитных защелок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 13:25
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
Почтовый адрес
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
Контактный телефон
+7 495 956-00-33
Факс
+7 495 739-53-06
Адрес электронной почты
APicheguzova@sk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пичегузова Алла Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электромагнитных защелок
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 14:00 GMT +309.12.2021 14:0009.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252338Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электромагнитных защелок
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, территория инновационного центра "Сколково"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в соответствии с ТЗ
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ФОНД "СКОЛКОВО"
Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"
Адрес местонахождения
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
Кол-во: 14.000
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