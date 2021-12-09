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    Главная / Торги / Приобретение оргтехники для АО «ГК «Северавтодор»

    Приобретение оргтехники для АО «ГК «Северавтодор»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252330Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252330

    Наименование закупки

    Приобретение оргтехники для АО «ГК «Северавтодор»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 13:26

    Документация процедуры

    ТехЗадание__оргтехники_АО_ГК_САД.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 3462 55-02-41

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    os@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шахова Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение оргтехники для АО «ГК «Северавтодор»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252330Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение оргтехники для АО «ГК «Северавтодор»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, 628422, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра ао, Сургут г, Промышленная ул, дом 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за Товар производится путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приёмки Товара Покупателем на основании подписанного уполномоченными лицами Акта приемки-передачи Товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Системный блок №1"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Системный блок №2"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 3"

    "Системный блок №3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Монитор"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 5"

    "МФУ №1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "МФУ №2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "ИБП №1"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "ИБП №2"

    Кол-во: 12.000

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