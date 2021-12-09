www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Приобретение оргтехники для АО «ГК «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 13:26
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3462 55-02-41
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
os@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шахова Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение оргтехники для АО «ГК «Северавтодор»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252330Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение оргтехники для АО «ГК «Северавтодор»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, 628422, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра ао, Сургут г, Промышленная ул, дом 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за Товар производится путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приёмки Товара Покупателем на основании подписанного уполномоченными лицами Акта приемки-передачи Товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Кол-во: 6.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 18.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.