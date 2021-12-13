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    Главная / Торги / Выполнение работ по перезарядке модулей газового пожаротушения с пониженным расчетным давлением огнетушащего газа

    Выполнение работ по перезарядке модулей газового пожаротушения с пониженным расчетным давлением огнетушащего газа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252329Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252329

    Наименование закупки

    Выполнение работ по перезарядке модулей газового пожаротушения с пониженным расчетным давлением огнетушащего газа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 14:01

    Документация процедуры

    Проект_договора_подряд.docx

    ТЗ.pdf

    Запрос.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1182

    Факс

    Адрес электронной почты

    31027@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Занько Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выполнение работ по перезарядке модулей газового пожаротушения с пониженным расчетным давлением огнетушащего газа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252329Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по перезарядке модулей газового пожаротушения с пониженным расчетным давлением огнетушащего газа

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Командно-диспетчерский пункт аэропорта Внуково Адрес объекта: Москва, аэропорт Внуково, здание 2, строение 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен. Срок выполнения работ: 40 (сорок) календарных дней с момента заключения договора. Оплата в течение 10 (десяти) дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "выполнение работ по перезарядке модулей газового пожаротушения с пониженным расчетным давлением огнетушащего газа"

    Кол-во: 6.000

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