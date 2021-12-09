Поставка ленточной машины для резки труб "Комета" Ж08А.7920

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Принимая участие в данной закупке участник берет на себя ответственность, по самостоятельному изучению регламента площадки.Цена в течении всего срока действия договора. не меняется.1. Место поставки: склад ООО «КЗИТ» (г.Копейск, ул.Мечникова, д.1); 2. Сроки поставки: 2021 -2022 год по письменным заявкам ООО КЗИТ; 3. Условия поставки: поставка силами Поставщика, за счет Поставщика на склад Покупателя.; 4. Порядок формирования цены: Все цены в предложении должны включать тару и упаковку, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), транспортные расходы до склада Покупателя (г. Копейск, ул. Мечникова, д.1), стоимость экспресс-доставки первичных документов на поставленную продукцию, а так же все скидки, предлагаемые поставщиком. Предложенная цена за ед. продукции остается неизменной в течение всего срока действия договора.; 5. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: отсрочка платежа 30 календарных дней с даты поставки партии товара на склад ООО «КЗИТ». В случае, если Поставщик относится к СМСП отсрочка 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад ООО "КЗИТ". Достава по письменным заявкам.