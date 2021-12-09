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    Главная / Торги / Поставка ленточной машины для резки труб "Комета" Ж08А.7920

    Поставка ленточной машины для резки труб "Комета" Ж08А.7920

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252328Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252328

    Наименование закупки

    Поставка ленточной машины для резки труб "Комета" Ж08А.7920

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 13:14

    Документация процедуры

    Проект_Договора_с_НДС.docx

    ТЗ_17_4.xlsx

    Список_документов_для_согласования_договора..pdf

    Контактная_информация.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Копейский завод изоляции труб"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Юридический адрес

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Почтовый адрес

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Контактный телефон

    +7 35139 2-10-01

    Факс

    +7 35139 2-09-84

    Адрес электронной почты

    KolganovaEE@kzit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Назмиев Рустам Берханович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ленточной машины для резки труб "Комета" Ж08А.7920

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 09:00 GMT +309.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252328Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ленточной машины для резки труб "Комета" Ж08А.7920

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, г. Копейск, ул. Мечникова, 1 (склад ООО "КЗИТ")Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Принимая участие в данной закупке участник берет на себя ответственность, по самостоятельному изучению регламента площадки.Цена в течении всего срока действия договора. не меняется.1. Место поставки: склад ООО «КЗИТ» (г.Копейск, ул.Мечникова, д.1); 2. Сроки поставки: 2021 -2022 год по письменным заявкам ООО КЗИТ; 3. Условия поставки: поставка силами Поставщика, за счет Поставщика на склад Покупателя.; 4. Порядок формирования цены: Все цены в предложении должны включать тару и упаковку, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), транспортные расходы до склада Покупателя (г. Копейск, ул. Мечникова, д.1), стоимость экспресс-доставки первичных документов на поставленную продукцию, а так же все скидки, предлагаемые поставщиком. Предложенная цена за ед. продукции остается неизменной в течение всего срока действия договора.; 5. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: отсрочка платежа 30 календарных дней с даты поставки партии товара на склад ООО «КЗИТ». В случае, если Поставщик относится к СМСП отсрочка 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад ООО "КЗИТ". Достава по письменным заявкам.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "КЗИТ"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Адрес местонахождения

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Машина для резки труб Ж08А 7920 Комета 426-1420ММ для кислородной кольцевой резки труб"

    Кол-во: 1.000

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