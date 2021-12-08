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    Главная / Торги / Поставка диванов и столов

    Поставка диванов и столов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 22:0008.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252322Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252322

    Наименование закупки

    Поставка диванов и столов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 13:04

    Документация процедуры

    _ДОГОВОР_поставки_ЭТП_ГПБ.docx

    1.1_Приложение____8_9_к_договору_поставки_СТО.pdf

    _О_заключении_договоров_с_использованием_электронной_подписи__ЭДО_на_ЭТП_ГПБ_.pdf

    _Необходимые_документы_контрагента.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    (3494) 92-73-03

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.verbitskiy@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербицкий Валерий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка диванов и столов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 22:00 GMT +308.12.2021 22:0008.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252322Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка диванов и столов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Договор заключается сторонами с помощью функционала ЭДО ЭТП ГПБ (https://edo.etpgpb.ru), подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц сторон договора. Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара для СМСП и в течении 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке для не СМСП. Стоимость доставки включена в цену продукции. При формировании ответа на ЦЗ необходимо вложить коммерческое предложение, указать производителя, стоимость, срока поставки. В случае указания аналогов поставить соответствующую отметку

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диван двухместный Евроформа Орион 1560х900х930ММ светло-бежевый экокожа Domus ДВП/фанера/брус хвойных пород пенополиуретан, синтепон, стальные пружины зигзаг на опорах"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Диван двухместный Евроформа Орион 1560х900х930ММ черный экокожа Domus ДВП/фанера/брус хвойных пород пенополиуретан, синтепон, стальные пружины зигзаг на опорах"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Стол журнальный круглый Калифорния Маджоре 800х390ММ МДФ/металл акация/черный Россия"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 4"

    "Стол обеденный Woodville Форли 900/1500х670х770ММ МДФ/шпон бетон/черный Китай"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Стол обеденный Бител Лотос 800х800х760ММ ЛДСП Е1/полимер/металл дуб сонома/хром Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Стол обеденный Джаз ПР-1 1200/1570х800х750ММ ЛДСП Е1/металл серый бетон/черный ООО "Домотека" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Стол письменный для руководителя прямой Милан МЛ-1.9 каркас ДСП ДСП 1800х900х760ММ орех 52ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Стол письменный для руководителя прямой Мастер МСТ ТВТ-129100 каркас ДСП ДСП 2000х900х760ММ акация светлая"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Стол письменный для руководителя прямой Gloss line НСТП-О.996 металл ЛДСП 2000х900х750ММ Teakwood"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Стол письменный для руководителя эргономичный Сторосс TCT 1820 ДСП класса Е1 ДСП класса Е1 2000х1800х750ММ венге 38ММ ПВХ 2ММ"

    Кол-во: 2.000

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