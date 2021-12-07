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    Главная / Торги / закупка материалов для ТЦТЭТ г.Барнаул

    закупка материалов для ТЦТЭТ г.Барнаул

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 13:0007.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252316Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252316

    Наименование закупки

    закупка материалов для ТЦТЭТ г.Барнаул

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 13:16

    Документация процедуры

    _О_поставках_на_склад_Поставщикам.pdf

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 918 434-43-17

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Gerasyuta@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герасюта Юлия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка материалов для ТЦТЭТ г.Барнаул

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 13:00 GMT +307.12.2021 13:0007.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252316Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка материалов для ТЦТЭТ г.Барнаул

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Алтайский край, Барнаул, Силикатная, 1БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конвектор электрический Ресанта ОК-2000"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор автомобильный TAB Tab Magic Stop&Go EFB 212060 640А 12В обратная полярность 60А·ч AGM"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Аккумулятор автомобильный TAB Tab Magic Stop&Go EFB 212090 850А 12В обратная полярность 90А·ч кальциевый"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Преобразователь напряжения DC/DC ALCOMA AL-DCDC-1224 9...36В 24Вт 24В"

    Кол-во: 3.000

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