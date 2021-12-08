Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка смартфонов

    Закупка смартфонов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 00:0008.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252313Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252313

    Наименование закупки

    Закупка смартфонов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 12:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"

    Юридический адрес

    117630, - МОСКВА, - ОБРУЧЕВА, Д. 27, К. 2, ПОМЕЩЕНИЕ 602

    Почтовый адрес

    142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Вокзальная, 23

    Контактный телефон

    +7 916 821-08-86

    Факс

    +7 495 817-17-81

    Адрес электронной почты

    m.nikitin@promgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитин Михаил Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка смартфонов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 00:00 GMT +308.12.2021 00:0008.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252313Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка смартфонов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Вокзальная, 23.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 15 банковских дней после получения товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"

    Адрес местонахождения

    117630, - МОСКВА, - ОБРУЧЕВА, Д. 27, К. 2, ПОМЕЩЕНИЕ 602

    142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Вокзальная, 23

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сотовый телефон смартфон Apple iPhone 13 Pro MLW43RU/A/MLW13RU/A 3G/4G 2 nano-SIM, eSIM Super Retina XDR 6.1ДЮЙМ 2532х1170 A15 Bioniс 128ГБ Wi-Fi, Bluetooth ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou IOS 15 sierra blue/graphite"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Сотовый телефон смартфон Samsung Galaxy S21+ 8/128Gb SM-G996 Dynamic AmoLED 2X 6.7ДЮЙМ 2400х1080 Exynos 2100 8-ядерный 2900МГЦ 8ГБ 128ГБ Android 11 черный фантом"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 264811
    Поставка оборудования АТС, комплектующих и запасных частей (УСЛ 060)
    Поставка оборудования АТС, комплектующих и запасных частей (УСЛ 060)
    264811
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 264822
    Поставка систем передачи данных, комплектующих и запасных частей (УСЛ 068)
    Поставка систем передачи данных, комплектующих и запасных частей (УСЛ 068)
    264822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"
    Ценовой запрос № 78084
    аппарат факсимильный
    аппарат факсимильный
    78084
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 08:30(GMT+03:00)
    6 417
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО Газпром экспо
    Ценовой запрос № 80744
    Поставка телефонов Panasonic
    Поставка телефонов Panasonic
    80744
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    23 560
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Ценовой запрос № 81922
    Поставка модемов
    Поставка модемов
    81922
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    153 620
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"
    Ценовой запрос № 83596
    аппарат факсимильный
    аппарат факсимильный
    83596
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    10 161
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Ценовой запрос № 83961
    ТГСтаврополь Поставка Смартфонов RugGear RG740 (20200593)
    ТГСтаврополь Поставка Смартфонов RugGear RG740 (20200593)
    83961
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2019 09:00(GMT+03:00)
    84 999
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 84460
    Закупка ноутбука, факса, монитора для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ". 29
    Закупка ноутбука, факса, монитора для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ". 29
    84460
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    58 638
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить