www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Закупка смартфонов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 12:55
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117630, - МОСКВА, - ОБРУЧЕВА, Д. 27, К. 2, ПОМЕЩЕНИЕ 602
Почтовый адрес
142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Вокзальная, 23
Контактный телефон
+7 916 821-08-86
Факс
+7 495 817-17-81
Адрес электронной почты
m.nikitin@promgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никитин Михаил Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка смартфонов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.12.2021 00:00 GMT +308.12.2021 00:0008.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252313Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка смартфонов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Вокзальная, 23.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 15 банковских дней после получения товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
Адрес местонахождения
117630, - МОСКВА, - ОБРУЧЕВА, Д. 27, К. 2, ПОМЕЩЕНИЕ 602
142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Вокзальная, 23
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
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