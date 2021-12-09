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    Главная / Торги / Поставка мяса птицы с/м для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Поставка мяса птицы с/м для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252303Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252303

    Наименование закупки

    Поставка мяса птицы с/м для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 12:38

    Документация процедуры

    Проект_договора.doc

    Оренбургское_УООП_Задание_заказчика_поставка_мяса_птицы.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 3532 73-22-52

    Факс

    Адрес электронной почты

    gazpromfood@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Василенко Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мяса птицы с/м для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 09:00 GMT +309.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252303Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мяса птицы с/м для нужд филиала Оренбургское УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    1 176 250,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460052, РФ, г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Филе грудки куриной с/м ГОСТ 31962-2013"

    Кол-во: 2500.000

    "Позиция 2"

    "Окорочка куриные ГОСТ 31962-2013"

    Кол-во: 875.000

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