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    Главная / Торги / Поставка косметологических средств для нужд структурного медицинского подразделения ООО "Наш городок"

    Поставка косметологических средств для нужд структурного медицинского подразделения ООО "Наш городок"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 22:0008.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252302Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252302

    Наименование закупки

    Поставка косметологических средств для нужд структурного медицинского подразделения ООО "Наш городок"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 12:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Наш городок"
    Все закупки и тендеры ООО "Наш городок"

    Юридический адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68

    Почтовый адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68

    Контактный телефон

    +7 3532 34-97-22

    Факс

    +7 3532 73-69-48

    Адрес электронной почты

    sudarushka56@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысова Елена Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка косметологических средств для нужд структурного медицинского подразделения ООО "Наш городок"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 22:00 GMT +308.12.2021 22:0008.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252302Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка косметологических средств для нужд структурного медицинского подразделения ООО "Наш городок"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург микрорайон поселок Ростоши ул.Газпромовская ,68Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата согласно выставленному счету в течении 5 (пяти) банковских дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Наш городок"
    Все закупки и тендеры ООО "Наш городок"

    Адрес местонахождения

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имплантат для внутрикожных инъекций интрадермальный Phillex Deep Plus 1.1МЛ на основе гиалуроновой кислоты с лидокаином в шприце"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Филлер на основе гиалуроновой кислоты Juvederm Ultra 3 1МЛ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Гель интрадермальный Novacutan SBio 2МЛ с гиалуронатом натрия"

    Кол-во: 10.000

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    Прием заявок:
    13.12.2019 08:00(GMT+03:00)
    499 150
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
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