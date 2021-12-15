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    Главная / Торги / Оказание услуг по доставке отправлений

    Оказание услуг по доставке отправлений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252300Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252300

    Наименование закупки

    Оказание услуг по доставке отправлений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 12:44

    Документация процедуры

    Проект_договора_ИТОГ.docx

    АНКЕТА.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Контактный телефон

    +7 495 625-95-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@gge.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вохмянина Алевтина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по доставке отправлений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.12.2021 10:00 GMT +315.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252300Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по доставке отправлений

    Начальная цена

    7 972,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Красноярский край, 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 134Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно условиям проекта договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Наименование заказчика

    ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отправка срочной экспресс почтой Красноярск – Москва (доставка на следующий рабочий день до 13:00, вес пакета до 0,5 кг)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Отправка несрочной экспресс почтой Красноярск – Москва (доставка в течении 1-2 рабочих дня, вес пакета до 0,5 кг)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Отправка экспресс почтой Красноярск – Москва (доставка на следующий рабочий день до 15:00, вес пакета до 5 кг)"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
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