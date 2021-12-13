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    Главная / Торги / Закупка фильтрующих элементов обратноосматической сисиемы

    Закупка фильтрующих элементов обратноосматической сисиемы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252299Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252299

    Наименование закупки

    Закупка фильтрующих элементов обратноосматической сисиемы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 13:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
    Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе

    Юридический адрес

    450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138

    Почтовый адрес

    450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138

    Контактный телефон

    +7 347 256-67-25

    Факс

    Адрес электронной почты

    Dmitriy.Metlitskiy.PFO@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Метлицкий Дмитрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка фильтрующих элементов обратноосматической сисиемы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 14:00 GMT +313.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252299Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка фильтрующих элементов обратноосматической сисиемы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, г.Уфа ул.Менделеева д.138Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата по счету, в стоимость товара должна входить доставка.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
    Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе

    Адрес местонахождения

    450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж к фильтру для воды эл-т фильтрующий Atoll МП-1В"

    Кол-во: 44.000

    "Позиция 2"

    "Картридж к фильтру для воды угольный постфильтр Atoll Inline CK-2586C 2"x10"-1/4""

    Кол-во: 59.000

    "Позиция 3"

    "Картридж к фильтру для воды эл-т фильтрующий Atoll GAC-10c угольный"

    Кол-во: 59.000

    "Позиция 4"

    "Картридж к фильтру для воды эл-т фильтрующий Atoll МП-5В"

    Кол-во: 59.000

    "Позиция 5"

    "Мембрана обратноосматическая Filmtec TW30-1812-50HR"

    Кол-во: 24.000

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